Federacciai: İtalya’nın ABD’ye çelik ihracatı 2018’den beri düşüşte, vergilerle ilgili kararı yakından takip edeceğiz

İtalyan Çelik Üreticileri Birliği Federacciai Başkanı Antonio Gozzi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’dan ithal çeliğe yeni vergiler getirilebileceğine yönelik açıklamasını değerlendirdi. Gozzi, 2018 yılında devreye alınan ve %25 oranında vergi uygulanmasını içeren 232. Madde önlemlerinin İtalya’nın ülkeye yaptığı çelik ihracatını halihazırda etkilediğini ve yıllık 600.000 mt’a kıyasla 2024 yılında 200.000 mt’un altına çektiğini belirtti.

“Henüz bu açıklamanın mevcut önlemlerin revize edilmesi mi yoksa tamamen ilave önlemler alınması mı olduğunu anlamadık,” diyen Federacciai Başkanı, İtalyan çelik üreticilerinin yüksek kalite vasıflı çelik ihracatı yaptıklarını ve bunun vergilere rağmen rekabetçiliklerini korumalarını sağladığını ifade etti.

Ayrıca İtalyan çelik üreticilerinin üretimlerinin önemli bir kısmını doğrudan ABD’de gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gozzi, adil ticari ilişkileri ve karşılıklı menfaatleri esas alan bir ticaret ortamı umuduyla durumu yakından izlemeye devam edeceklerini söyledi.