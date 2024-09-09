İtalyan Arvedi AST yüksek enerji maliyetleri nedeniyle Eylül sonunda elektrik ark ocağını askıya alacak

Yerel basında çıkan haberlere göre İtalya merkezli çelik üreticisi Arvedi AST, Terni tesisinde bulunan iki elektrik ark ocağından birini askıya almayı planlıyor. Ocağın Eylül sonundan itibaren yaklaşık bir hafta faaliyet göstermemesi bekleniyor.

Söz konusu duruş kararı, Asya ihracat piyasasında yarı mamul fiyatlarının ucuz olduğu göz önüne alındığında şirketin uluslararası düzeyde rekabet gücünü tehlikeye atan yüksek enerji maliyetlerinden kaynaklanıyor.

Şirket, İtalya’daki enerji maliyetlerinin diğer Avrupa ülkelerine kıyasla 3-4 kat daha yüksek olduğunu belirtti. Yılın ilk yedi ayında Arvedi AST’nin ortalama enerji maliyeti 97 €/MWh olurken enerji maliyetleri Fransa’da 21 €/MWh ve Almanya’da 32 €/MWh seviyelerinde yer alıyor.