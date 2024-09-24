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İtalyan Arvedi AST elektrik ark ocağını planlanandan önce askıya aldı

Salı, 24 Eylül 2024 16:11:07 (GMT+3)   |   Brescia
       

Yerel basında çıkan haberlere göre İtalya merkezli çelik üreticisi Arvedi AST, 19 Eylül Perşembe günü yürüyen tabanlı fırın sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle Terni tesisindeki iki elektrik ark ocağından birini askıya aldı. Arıza, sıcak haddehanenin tıkanmasına neden oldu.

Teknik sorun 21 Eylül Cumartesi gecesi çözülse de ocak fiilen planlanandan önce askıya alınmış oldu. SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere başlangıçta şirket, yüksek enerji maliyetleri nedeniyle söz konusu ocağı bu ayın sonunda yaklaşık bir hafta süreyle askıya almayı planlıyordu.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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