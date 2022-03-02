İtalya’da yeni araç kayıtları Ocak-Şubat döneminde %21,1 azaldı

Çarşamba, 02 Mart 2022 15:24:04 (GMT+3) | Brescia

İtalya Otomobil Sanayicileri Birliği (ANFIA) tarafından açıklanan İtalya Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı verilerine göre, bu yılın Şubat ayında ülkede araç satışları yıllık bazda %22,6 düşüşle 110.869 adet oldu. Araç satışları ilk iki ayda ise yıllık bazda %21,1 düşüşle 218.716 adet olarak kaydedildi.

ANFIA Genel Müdürü Paolo Scudieri konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu yılın ikinci ayında otomobil piyasası, Şubat 2021’dekii halihazırda düşük verilerle karşılaştırılmasına rağmen, %22,6 gibi iki haneli bir düşüş yaşadı. Ocak ayında %19,7’lik bir düşüş olmuştu. Satışların daha da gerilemesi 2022 yılındaki tedbirlerin etkilerinden kaynaklandı,” dedi.

Scudieri, Ukrayna’daki çatışmaların büyük bir belirsizlik ve endişe yarattığını, bunun sadece Avrupa ekonomisi için değil otomotiv sektörü için de denge bozucu bir faktör olduğunu söyledi. Ayrıca hammadde, mikro çip ve lojistik sektöründe yaşanan kriz ile her gün artan enerji fiyatlarıyla birlikte parça tedariki açısından yarattığı arz sorunundan dolayı üretim durdurma risklerini beraberinde getirdiğini ifade etti.