Rusya çıkışlı HBI taşıdığı iddia edilen gemi yaptırım ihlali şüphesiyle İtalya’da soruşturma altında

Salı, 20 Ocak 2026 16:57:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Piyasa kaynaklarından edinilen bilgilere göre İtalya’daki bir limanda 33.000 mt sıcak briketlenmiş demir (HBI) yüklü bir geminin alıkonulmasına ilişkin haberler Ocak ayının başından bu yana piyasada dolaşıyor. Ön incelemelerde taşınan HBI’ın Rusya çıkışlı olduğu ve Avrupa Birliği yaptırımlarını ihlal ettiği iddia ediliyor.

Soruşturmanın, Brindisi limanı gümrük yetkileri ve İtalya’nın maliye polisleri tarafından başlatıldığı bildirildi. Hızır Reis adlı geminin, 16 Kasım tarihinde Rusya’nın Novorossiysk limanından ayrıldıktan sonra 21 Kasım 2025 tarihinde Brindisi limanına ulaştığı aktarıldı. Yerel basında çıkan haberlere göre yetkililer, “duraklama noktaları ve yükleme operasyonlarına ilişkin gemi belgelerinde ciddi tutarsızlık, tahrifat ve değişiklikler” tespit edildiğini doğruladı. Bazı piyasa kaynakları da gemideki HBI için Türkiye veya Hindistan çıkışlı olduğuna dair belgeler bulunduğunun duyulduğunu ancak Türkiye’de HBI üretimi yapılmadığı ve Hindistan’ın ise iç piyasada üretilen ve genellikle uzak pazarlara taşınmayan sünger demir tedarik edebildiği göz önünde bulundurulduğunda bu durumun tahrifat şüphesi taşıdığını belirtti.

Avrupa, Rusya çıkışlı HBI için 2024 yılında 1,14 milyon mt ve 2025 yılında 651.906 mt kota tahsis etmişti. Bir piyasa kaynağı, “Gemi Kasım ayında limana ulaştığında kota tükenmemişti. Dolayısıyla Novorossiysk’ten AB’ye sevkiyat teknik olarak yasa dışı değildi,” yorumunu yaptı. Aynı kaynak, asıl sorunun kotanın dolmasının ardından bu malzemelerin satılabilmesi için belgelerde değişiklik yapılmış olması ihtimali olabileceğini ekledi.


