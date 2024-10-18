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İtalya merkezli Tenaris Dalmine Axpo Italia’dan yeşil enerji temin edecek

Cuma, 18 Ekim 2024 12:09:41 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli çelik boru üreticisi Tenaris, İtalya’da bulunan bağlı kuruluşu Tenaris Dalmine’nin dikişsiz çelik boru tesisine yıllık 15 GWh sertifikalı yeşil enerji temin etmek amacıyla yenilenebilir enerji tedarikçisi Axpo Italia ile bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Tenaris, 2030 karbondan arındırma hedefi doğrultusunda küresel üretim ağında emisyonu azaltmak için devamlı alternatif aradığı için bu anlaşma, Avrupa enerji altyapısı operatörü Snam ve İtalya merkezli Tenova ile hidrojen üretimine yönelik elektrolizör projesi gibi şirketin İtalya’da devam eden diğer önemli girişimlerine katkıda bulunuyor.

Buna ek olarak Tenaris’in İtalya’da inşaatı süren iki güneş enerjisi santralinin önümüzdeki aylarda devreye alınması planlanıyor.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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