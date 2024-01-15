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İtalya çelik sanayi için yeni gelişim planında dört ana bölgeye odaklanıyor

Pazartesi, 15 Ocak 2024 14:08:35 (GMT+3)   |   Brescia
       

Çok uluslu çelik devi ArcelorMittal ve önde gelen İtalyan çelik üreticisi Acciaierie d'Italia'nın önceden yürüttükleri süreçlerin ardından İtalya İşletme Bakanı Adolfo Urso, hükümetin yeni bir çelik sanayi planıyla ülkenin çelik sektörünü yeniden yeşil teknolojilere ve süreçlere odaklanarak yapılandırmayı amaçladığını açıkladı. Proje Taranto, Terni, Piombino ve Kuzey İtalya'daki büyük tesisler olmak üzere dört ana bölgeden başlayacak.

Bakana göre Taranto bölgesi "cevherden nihai mamule kadar tüm süreçleri kendi bünyesinde toplayan bir üretim zinciriyle sektördeki liderliğini tekrar ispatlayacak". Hükümet bu alanda vasıflı çelik üretimini güçlendirmek için çalışacak ve halihazırda Terni'de bir anlaşmanın Şubat ayına kadar sonuçlandırılması bekleniyor. Öte yandan Piombino, “özellikle çelik raylar konusunda büyük bir potansiyele sahip ve bu zamana kadar potansiyeli hafife alınmış olsa da şimdi yabancı yatırımcıların ilgisini çekiyor.” SteelOrbis'in daha önce de bildirdiği gibi hem JSW Steel hem de Metinvest yeni yeşil teknolojiler geliştirmek amacıyla aynı üretim sahasında iş birliği yapmayı planlıyor. Öte yandan bakan, Kuzey İtalya'daki çelik tesislerinin Avrupa'da sürdürülebilir verimlilik açısından bir örnek teşkil eden bir yeşil yatırımı başarıyla sürdürdüklerini belirtti.


Etiketler: İtalya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

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