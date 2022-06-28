İspanya CELSA için 550 milyon €’luk devlet yardımını onayladı

Salı, 28 Haziran 2022 15:45:35 (GMT+3) | İstanbul

İspanya Bakanlar Kurulu devlete bağlı Sociedad Estatal de Participaciones Industriales’in (SEPI) finansal sıkıntı içinde olan çelik şirketi CELSA’nın kurtarılması için tahsis ettiği 550 milyon €’luk finansmanı onayladı.

Ancak, başta Goldman Sachs ve Deutche Bank olmak üzere şirketin alacaklıları CELSA’nın borçlarının azaltılması konusunda anlaşmaya varmayı reddettiği için söz konusu finansmanın kullanımı engellenmeye devam ediyor.

SEPI 50 milyon €’luk sermaye artırımı şartıyla tahsis edilen finansmanın 400 milyon €’sunun şirketin borçlarının ödenmesi için, 150 milyon €’sunun ise stratejik planın finanse edilmesi için kullanılmasını kabul etti.

CELSA’nın sahibi olan Rubiralta ailesinin toplam 2,3 milyar € borcu bulunuyor.