﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

İspanya CELSA için 550 milyon €’luk devlet yardımını onayladı

Salı, 28 Haziran 2022 15:45:35 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İspanya Bakanlar Kurulu devlete bağlı Sociedad Estatal de Participaciones Industriales’in (SEPI) finansal sıkıntı içinde olan çelik şirketi CELSA’nın kurtarılması için tahsis ettiği 550 milyon €’luk finansmanı onayladı.

Ancak, başta Goldman Sachs ve Deutche Bank olmak üzere şirketin alacaklıları CELSA’nın borçlarının azaltılması konusunda anlaşmaya varmayı reddettiği için söz konusu finansmanın kullanımı engellenmeye devam ediyor. 

SEPI 50 milyon €’luk sermaye artırımı şartıyla tahsis edilen finansmanın 400 milyon €’sunun şirketin borçlarının ödenmesi için, 150 milyon €’sunun ise stratejik planın finanse edilmesi için kullanılmasını kabul etti.

CELSA’nın sahibi olan Rubiralta ailesinin toplam 2,3 milyar € borcu bulunuyor.


Etiketler: İspanya Avrupa Birliği 

Benzer Haber ve Analizler

AB’de sıcak sac fiyatları daha da geriledi, yeni düşüşler bekleniyor

23 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Güney Avrupa sıcak sac piyasasında beklentiler zayıfladı

17 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

CELSA alacaklı bankalarla anlaşma sağlanmazsa 550 milyon € devlet yardımını kaybedecek

15 Haz | Çelik Haberler

UNESID: İspanya’nın çelik üretimi Nisan ayında aylık %10,1 arttı

14 Haz | Çelik Haberler

AB’nin güneyindeki sıcak sac ithalatçıları zayıf talep nedeniyle bağlantıları erteledi, görünüm hala olumsuz

10 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

Aperam ve Acerinox olası birleşme için görüşmeler yapıyor

06 Haz | Çelik Haberler

Güney Avrupa'da düşük fiyatlardan nadir ithal sıcak sac bağlantıları yapıyor, iç piyasa halen baskı altında

03 Haz | Yassı Ürünler ve Slab

ArcelorMittal’in İspanya’daki tesislerini karbondan arındırma planı hükümetin mali desteğiyle hız kazandı

02 Haz | Çelik Haberler

İspanya’da ithal sıcak sac fiyatları düştü, yakın zamanda dibi görmesi öngörülüyor

27 May | Yassı Ürünler ve Slab

İspanya ithal sıcak sac piyasasının görünümü halen olumsuz

20 May | Yassı Ürünler ve Slab