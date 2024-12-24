NBS: Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları Aralık ortasında %1,1 yükseldi

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından yapılan açıklamada, ülkede ortalama 16-25 mm ebatlı HRB 400 inşaat demiri fiyatlarının bu yılın Aralık ayı ortasında, Aralık ayı başına (1-10 Aralık) kıyasla 35,6 RMB/mt (5$/mt) veya %1,1 artışla 3.406,9 RMB/mt (474$/mt) seviyesine gerilediği belirtildi.

Söz konusu dönemde, ortalama filmaşin ve köşebent fiyatları sırasıyla %0,8 ve %0,1 artış kaydederken, orta kalınlıkta levha, sıcak rulo sac ve dikişsiz boru fiyatları sırasıyla %0,2, %0,6 ve %0,3 düşüş gördü.