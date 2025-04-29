IREPAS tüccarlar komitesi: ABD’nin vergileri hafifletmesi beklenmiyor, ticaret koşulları zorlu kalacak

27-29 Nisan tarihlerinde Atina’da düzenlenen SteelOrbis 2025 Bahar Konferansı & 92. IREPAS Toplantısı kapsamında gerçekleşen panelde konuşan tüccarlar komitesi başkanı, Seba International şirketinden F.D. Baysal, ABD’nin getirdiği vergilere odaklanarak belirli piyasalardaki mevcut duruma ilişkin yaptıkları değerlendirmeleri paylaştı.

ABD’nin 232. Madde muafiyetlerini kaldırdığını hatırlatan Baysal, bu durum halihazırda %25 vergiye tabi tutulan Mısır ve Türkiye gibi ülkeler için avantaj gibi gözükse de ABD’nin toplam ithalatının yalnızca %18’ini ithalat vergisine tabi ülkelerden yaptığını, kalan %82’sini ise muafiyeti bulunan ülkelerden gerçekleştirdiğini ifade etti. Türkiye’den ABD’ye ihraç edilen çoğu ürün için antidamping vergileri ve telafi edici vergiler uygulandığını ekleyen Baysal, rekabetin Türk tedarikçiler için zorluk teşkil etmeye devam edeceğini ancak en azından Türk ihracatçıların “elinin kolunun bağlı olmayacağını” öne sürdü. Baysal’a göre bazı ülkeler avantaj elde edecek ama ekonomik belirsizlik ve piyasaların durgunlaşması nedeniyle genel piyasa koşullarında toparlanma olmayacak. Ayrıca Baysal, ABD’nin uyguladığı vergileri azaltmayacağını düşünüyor. Öyle ki ABD hükümetinin kararlarından dolayı yaşanan belirsizlik sonucu doların değer kaybetmesi, hurda ihracatçılarına AB ile rekabette avantaj sağlayacak.

AB tarafına değinen Baysal, bazı kota tonajlarının düşürüldüğüne, bu nedenle ticaretin zorlaştığına dikkat çekti. Bazı ASEAN ülkelerine kısıtlamalar uygulansa da, geçtiğimiz çeyrekte filmaşin ve sıcak rulo sac ihracatındaki artışta görüldüğü üzere, Avrupalı alıcılar daha alışık oldukları pazarlardan ziyade serbest ticaret anlaşmasının olduğu bazı Güneydoğu Asya ülkeleri ile ticaret yapmaya daha sıcak bakıyor.

Öte yandan Baysal, Çin’in çelik ihracatına da değindi ve ülkenin uzun mamul ihracatındaki sert artış ile yassı mamul ihracatındaki düşüşün, yeni altyapı projelerine başlayan gelişmekte olan ülkelerden gelen talebin güçlenmesinden kaynaklandığını ifade etti. Baysal, önümüzdeki dönem Çin’in çelik ihracatının azalmasını beklemediğini ve kapasite kullanım oranının arttığını söyledi.