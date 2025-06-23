 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > İran...

İran Hürmüz Boğazı’nı kapatırsa petrol fiyatları ve enflasyon artabilir, nakliye rotaları değişebilir

Pazartesi, 23 Haziran 2025 15:47:05 (GMT+3)   |   İstanbul

Geçtiğimiz hafta sonu ABD’nin İran’daki nükleer tesislere gerçekleştirdiği saldırıların ardından küresel sanayi sektörü oyuncuları Orta Doğu’daki gerilimin daha da tırmanmasından oldukça endişeli. Öyle ki 22 Haziran Pazar günü, İranlı yetkililer buna karşılık olarak Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidinde bulundu ve ülkenin parlamentosu da bu plana destek verdi. İran, Hürmüz Boğazı’nı kapatmaya en fazla 1980’lerdeki tanker savaşları sırasında yaklaşmıştı ve bu güzergâh bugüne kadar ciddi bir aksaklıkla karşı karşıya kalmamıştı.

Hürmüz Boğazı, özellikle petrol ve doğal gaz taşımacılığı için kullanılan küresel ölçekte en önemli nakliye rotalarından biri. Güncel verilere göre dünya genelinde taşınan toplam hidrokarbonların yaklaşık %20’si bu boğazdan geçiyor ve bunun çoğu Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Kuveyt, Katar, Suudi Arabistan ve İran gibi ülkelerden yapılıyor. İran’ın boğazı kapatma kararı alması durumunda ortaya çıkabilecek en belirgin ve istenmeyen sonuç, küresel petrol fiyatlarının artması ve başta Körfez ülkeleri olmak üzere komşu ülkelerin ihracatının sekteye uğraması. İran, Mart 2025’te sonra eren İran yılında yaklaşık 67 milyar $ değerinde petrol ihraç etti ve bunun yaklaşık %85-90’lık kısmını sadece Çin’e yaptı. Genel anlamda, hidrokarbon ihtiyacının yaklaşık %80’ini bu rota üzerinden karşılayan Asya ülkeleri de bu boğazın kapanmasından ciddi anlamda etkilenecek. Medyada yer alan bilgilere göre ABD halihazırda Çin’e bu konuda İran’ı uyarması yönünde çağrıda bulundu ve böyle bir adımın yaratacağı küresel tehditler ile doğuracağı ekonomik sonuçlara dikkat çekti.

Boğazın kapatılması, birçok sektöre yansıyacak şekilde petrol fiyatlarında ciddi bir artışa yol açacak. Özellikle petrol sevkiyatlarının kesintiye uğraması, yakıt ve üretim maliyetlerini artıracak. Bu durum çelik sektörü dâhil olmak üzere pek çok sanayi kolunu etkilerken, artan maliyetler dolaylı olarak son kullanıcılara da yansıyacak ve enflasyonu daha da körükleyecek. Buna ek olarak, diğer ürünlerin tedariki ve sevkiyatlarında da aksamalar yaşanabileceği ifade ediliyor. Çelik sektörü açısından bakıldığında, yüksek miktarda sıcak rulo sac, diğer yassı ürünler, kütük ve çubuk gibi ürünler ithal eden Körfez ülkeleri durumdan oldukça etkilenecek.


Etiketler: İran Asya Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Küresel kütük piyasasına bakış: Hurda fiyatlarının yüksek olmasına rağmen arz talebi geçtiği için aşağı yönlü hareket ...

30 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Küresel kütük piyasasına bakış: Çin’in toparlanması ve hurdada yaşanan artışla fiyatlar yükselişe geçti

16 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Küresel kütük piyasasına bakış: Hurda fiyatları artsa da Çin’in zayıflaması kütük fiyatlarını etkiledi

09 May | Uzun Ürünler ve Kütük

Küresel kütük piyasasına bakış: Satıcıların fiyat artışları çoğu büyük piyasada kabul görmedi

28 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Küresel kütük piyasasına bakış: Hurdadaki artışa rağmen büyük piyasalarda fiyatlar toparlanmadı

07 Mar | Uzun Ürünler ve Kütük

Küresel kütük piyasasına bakış: Çin’de yaşanan artışlar sürmediği için fiyat trendinin netleşmesi bekleniyor

28 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Küresel kütük piyasasına bakış: Çin’in toparlanması ve hurda fiyatlarındaki artış çoğu piyasada fiyatları destekledi

21 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Küresel kütük piyasasına bakış: Tatil dönüşü Çin'de pozitif görünüm olmadığından ortak bir trend gözlenmedi

07 Şub | Uzun Ürünler ve Kütük

Küresel kütük piyasasına bakış: Asyalı satıcıların artış denemelerine rağmen yalnızca indirimli bağlantılar yapıldı

24 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük

Küresel kütük piyasasına bakış: Çin’deki olumsuz görünüm ve genel durgunluk fiyatları aşağı çekiyor

10 Oca | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis