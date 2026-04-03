Mobarakeh Steel İran’da ikinci saldırının ardından üretimin tamamen durduğunu açıkladı

Cuma, 03 Nisan 2026 12:20:36 (GMT+3)   |   İstanbul

İran basınına göre İran’ın en büyük çelik üreticisi Mobarakeh Steel Company, ABD-İsrail tarafından gerçekleştirilen ikinci saldırının üretim ekipmanlarında ciddi hasara yol açmasının ardından İsfahan’daki tesisinde tüm faaliyetlerin durdurulduğunu açıkladı.

Mobarakeh Steel Company, “faaliyetlerin sürdürülmesinin mümkün olmadığını” belirterek üretim süreçleriyle bağlantılı ekipmanlarda meydana gelen hasarın ve “temel düzeyde yıkımın” tüm hatların durmasına yol açtığını ifade etti.

Üretim hatları tamamen devre dışı, çalışanlara evde kalma talimatı verildi

Mobarakeh Steel Company’ye göre saldırıların yüksek şiddeti tesis genelinde kapsamlı yapısal hasara neden olurken, tüm operasyonel hatlar fiilen devre dışı kaldı. Şirket ayrıca çalışanların bir sonraki duyuruya kadar tesise dönmemeleri yönünde talimat verildiğini açıklayarak “kuruluşun en önemli varlığı olan insan kaynağının” korunmasının önemine vurgu yaptı.

Üreticiler arasında yeniden başlatma süreleri farklılık gösteriyor

Saldırıların başka bir hedefi olan Khuzestan Steel Company ve Foolad Atieh Persian Gulf Sanayi Genel Müdürü Mehram Ravanbakhsh’a göre yeniden üretime başlama planları şu anda hazırlanıyor ve kısa vadede tamamlanması bekleniyor. Öte yandan Khuzestan Steel Company’den Mehran Pakbin, ilk tahminlere göre etkilenen ünitelerin yeniden devreye alınmasının en az altı ay ve bir yıla kadar sürebileceğini belirtti.

Bölgede saldırılara maruz kalan bazı tesislerin önümüzdeki haftadan itibaren üretime kademeli olarak yeniden başlaması mümkün görülüyor. Ancak Mobarakeh ve Khuzestan tesislerindeki hasarın boyutu diğer tesislere kıyasla daha uzun bir toparlanma süresine işaret ediyor.


