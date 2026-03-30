Mobarakeh ve Khouzestan Steel ABD-İsrail saldırılarının hedefi oldu, İran misilleme uyarısı yaptı

Basında yer alan haberlere göre ABD-İsrail güçleri taraflar arasındaki gerilimin tırmanması sonucu İran’ın İsfahan bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdi. Söz konusu saldırılar kapsamında İran’daki iki çelik üreticisi Mobarakeh Steel ve Khouzestan Steel’in de hedef alındığı ifade edildi. Meydana gelen hasarın boyutu ve üretim tesislerinin mevcut durumu hakkında ise herhangi bir ek bilgi paylaşılmadı. Bazı kaynaklar ise İran’ın Körfez ülkelerinde önemli çelik üretim tesislerini hedef almayı planladığını bildirdi.

8 milyon mt’un üzerinde DRI ve yaklaşık 7 milyon mt sıcak rulo sac üretim kapasitesine sahip olan Mobarakeh Steel Company, İran’ın en büyük yassı mamul üreticisi konumunda bulunuyor. Khouzestan Steel Company ise yıllık 3,6-3,8 milyon mt ham çelik üretimiyle savaş öncesinde ülkenin önde gelen slab ihracatçıları arasında yer alıyor ve kütük üretimi ile ihracatında da önemli bir rol oynuyordu. Bazı kaynaklar Mobarakeh'in tesisinde bir elektrik santrali ile alaşımlı çelik üretim hattının bir bölümünün vurulduğunu belirtirken, Khouzestan’daki hasara ilişkin herhangi bir bilgi verilmedi. Her iki tesis de İran’ın yerel çelik sektörü açısından kritik öneme sahip.

Körfez bölgesinde savaşın çelik sektörü üzerindeki etkisinin tarafların atacağı adımlara bağlı olarak derinleşebileceği düşünüloyr. Tasnim Haber Ajansı 27 Mart günü erken saatlerde İran’ın tesislerine yönelik saldırıların devam etmesi halinde İsrail ve beş Körfez ülkesindeki çelik tesislerine yönelik saldırı düzenleneceğine dair uyarıda bulunduğunu açıkladı. Açıklanan hedefler arasında Hadeed (Suudi Arabistan), Emirates Steel Arkan (BAE), Qatar Steel (Katar), Foulath (Bahreyn), Kuwait Steel (Kuveyt) ve Yehuda Steel (İsrail) yer alıyor.