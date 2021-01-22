Insteel Industries ilk çeyrek kârında artış açıkladı

Cuma, 22 Ocak 2021 11:27:24 (GMT+3) | San Diego

Insteel Industries, 2 Ocak 2021’de sona eren ilk çeyrek için net kârının önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 600.000$’a kıyasla 8,1 milyon $’a çıktığını açıkladı.

Şirketin net satışları önceki yılın aynı çeyreğine göre %22,6 artarak 119,6 milyon $ olurken, bu artış, sevkiyatlardaki yıllık %21,6 ve fiyatlardaki yıllık %1 artıştan kaynaklandı. Sevkiyatlar önceki çeyreğe göre, mevsimsel yavaşlama nedeniyle %15,2 düşerken, fiyatlar ise %2 yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamada, inşaat faaliyetleri güçlü kaldığı için oluşan talebin ilk çeyrek sonuçlarında etkili olduğu belirtildi.

Insteel CEO’su H.O. Woltz III, “Normalde yılın en zayıf dönemi olan ilk çeyrekte piyasalardaki direnç bize güç Verdi. İkinci çeyreğin ilk haftalarında da müşterilerden gelen iyi talep ve hammadde maliyetlerindeki artışı telafi etmek için gereken fiyat artışları sayesinde güçlü ivme devam etti,” şeklinde konuştu.

Woltz, 2021 yılın ilişkin temkinli bir şekilde iyimser olduklarını, ancak bu beklentilerin Covid-19’un etkilerinin neden olduğu belirsizliklere bağlı olduğunu ifade etti.