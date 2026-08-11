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KG Steel, Dangjin tesisindeki modernizasyon ve kapasite artışı çalışmaları için Primetals'ı seçti

Salı, 11 Ağustos 2026 12:06:42 (GMT+3)   |   İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi KG Steel'in Dangjin tesisindeki asitleme ve tandem soğuk haddeleme hattını modernize etmek üzere İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies ile anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Primetals tarafından yapılan açıklamaya göre 18 ay sürecek proje kapsamında SIMATIC S7-1500 platformu, yapay zekâ destekli proses modelleri, yeni bir insan-makine arayüzü ve sanallaştırılmış sunucuların kurulumu da dahil olmak üzere haddehanenin temel ve proses otomasyon sistemleri kapsamlı şekilde modernize edilecek. Ayrıca şerit kalitesini ve operasyonel tutarlılığı iyileştirmek amacıyla gelişmiş bir asitleme modeli uygulanacak.

Modernizasyon sayesinde KG Steel, soğuk sac, galvanizli sac, kalaylı sac ve XTONE markası altında pazarlanan boyalı sac ürünlerini kapsayan üretim yelpazesini genişletebilecek. Primetals yenilenen sistemlerin haddehanenin kullanılabilirliğini artıracağını, giriş bölümündeki haddeleme süreçlerini hızlandırarak verimliliği yükselteceğini ve gölge modda devreye alma stratejisinin geçiş sürecindeki duruş süresini en aza indireceğini belirtti.

KG Steel'in 2025 yılı mali sonuçlarına göre tesise yapılan modernizasyon yatırımının 34,5 milyar KRW tutarında olup yıllık üretim kapasitesini 50.000-300.000 mt artırması bekleniyor. KG Steel, 2025 yılında 2,20 milyon mt mamul üretmişti.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Yassı Ürünler G. Kore Uzak Doğu Çelik Üretimi Yatırım 

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