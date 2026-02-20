 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > A&S...

A&S Resources Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki demir cevheri projesi için sözleşmeler imzaladı

Cuma, 20 Şubat 2026 11:59:13 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli madencilik şirketi A&S Resources Limited, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde bulunan ve dünyanın en büyük geliştirilmemiş yüksek tenörlü demir cevheri sahalarından biri olarak gösterilen projeye yönelik önemli stratejik sözleşmeler imzaladığını açıkladı.

A&S Resources’ın verdiği bilgiye göre söz konusu sahada ağırlıklı olarak yüksek tenörlü demir cevheri olmak üzere 20 milyar mt’un üzerinde kaynak potansiyeli bulunuyor. Şirket madenin değerinin yaklaşık 2,5 trilyon $ seviyesinde olduğunu tahmin ediyor.

A&S Resources, Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki projenin ölçek ve tenör potansiyeli açısından dünya genelindeki en önemli geliştirilmemiş demir cevheri varlıklarından birini temsil ettiğini belirtti. Şirket ayrıca demir cevherinin yanı sıra kritik mineraller, nadir toprak elementleri ve bakır da dahil olmak üzere geniş kapsamlı bir maden portföyüne sahip olduğunu, bunun da kendisini bölgede daha geniş kapsamlı doğal kaynak geliştiricisi konumuna taşıdığını ifade etti.

A&S Resources’a göre yeni imzalanan anlaşmalar, büyük Çinli şirketler de dahil olmak üzere dünyanın en büyük sanayi ve mühendislik gruplarından bazılarını kapsıyor. Şirket söz konusu ortakların maden geliştirme, demir yolu inşası, ihracat lojistiği ve uzun vadeli alım anlaşmaları kapsamında iş birliği yapacağını bildirdi.

Madenci şirket, projenin planlama aşamasından uygulama aşamasına geçtiğini ve sahadaki faaliyetlerin bu yılın Mart ayı sonunda başlamasının planlandığını açıkladı.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Orta Afrika Madencilik 

Benzer Haber ve Analizler

Kongo hükümeti 29 milyar $’lık MIFOR demir cevheri projesini duyurdu

16 Oca | Çelik Haberler

Zanaga Iron Ore yeşil çelik üretimine yönelik yüksek kalite doğrudan indirgenmiş pelet tedariki yapabilir

08 Oca | Çelik Haberler

Kongo merkezli Zanaga Iron Ore demir cevheri ihracatına yönelik liman altyapısını geliştirecek

13 Ara | Çelik Haberler

Zanaga Iron Ore Kongo demir cevheri projesinde değer kaybı açıkladı

29 Haz | Çelik Haberler

Exxaro Kongo demir cevheri projesine bağlı zarar bekliyor

25 Haz | Çelik Haberler

IMIC 2013-14 mali yılının ilk yarısında kar etti

27 Mar | Çelik Haberler

Exxaro Kongo demir cevheri projesi için şimdilik ek bütçe ayırmayacak

07 Mar | Çelik Haberler

Sundance Resources Nabeba demir cevheri rezervi için madencilik izni aldı

31 Ara | Çelik Haberler

Sinosteel Kamerun’daki demir cevheri projesine 660 milyon $ yatırım yapacak

18 Ara | Çelik Haberler

Sundance Mbalam demir cevheri projesi için Kamerun’la anlaşma imzaladı

30 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis