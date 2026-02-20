A&S Resources Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki demir cevheri projesi için sözleşmeler imzaladı

İngiltere merkezli madencilik şirketi A&S Resources Limited, Orta Afrika Cumhuriyeti’nde bulunan ve dünyanın en büyük geliştirilmemiş yüksek tenörlü demir cevheri sahalarından biri olarak gösterilen projeye yönelik önemli stratejik sözleşmeler imzaladığını açıkladı.

A&S Resources’ın verdiği bilgiye göre söz konusu sahada ağırlıklı olarak yüksek tenörlü demir cevheri olmak üzere 20 milyar mt’un üzerinde kaynak potansiyeli bulunuyor. Şirket madenin değerinin yaklaşık 2,5 trilyon $ seviyesinde olduğunu tahmin ediyor.

A&S Resources, Orta Afrika Cumhuriyeti’ndeki projenin ölçek ve tenör potansiyeli açısından dünya genelindeki en önemli geliştirilmemiş demir cevheri varlıklarından birini temsil ettiğini belirtti. Şirket ayrıca demir cevherinin yanı sıra kritik mineraller, nadir toprak elementleri ve bakır da dahil olmak üzere geniş kapsamlı bir maden portföyüne sahip olduğunu, bunun da kendisini bölgede daha geniş kapsamlı doğal kaynak geliştiricisi konumuna taşıdığını ifade etti.

A&S Resources’a göre yeni imzalanan anlaşmalar, büyük Çinli şirketler de dahil olmak üzere dünyanın en büyük sanayi ve mühendislik gruplarından bazılarını kapsıyor. Şirket söz konusu ortakların maden geliştirme, demir yolu inşası, ihracat lojistiği ve uzun vadeli alım anlaşmaları kapsamında iş birliği yapacağını bildirdi.

Madenci şirket, projenin planlama aşamasından uygulama aşamasına geçtiğini ve sahadaki faaliyetlerin bu yılın Mart ayı sonunda başlamasının planlandığını açıkladı.