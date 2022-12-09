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İngiltere iklim hedeflerine rağmen tartışmalı kömür madenini onayladı

Cuma, 09 Aralık 2022 11:20:05 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere hükümeti, West Cumbria Mining’in sahibi olduğu tartışmalı Woodhouse Colliery kömür madeni projesini onayladığını açıkladı. Maden, ülkede 30 yıl sonra onaylanan ilk kömür madeni olacak.

Söz konusu maden çelik üretiminde kullanılmak üzere yılda 2,78 milyon mt koklaşabilir taş kömürü üretecek ve yaklaşık 500 kişiye istihdam sağlayacak.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, madenin onaylanmasına iklim hedeflerinin ve ülkenin yeşil ekonomiye geçişinin baltalanacağını iddia eden çevreciler tepki gösterirken, diğer piyasa oyuncuları madenin ithal kömür ihtiyacını azaltacağını ve yerel istihdama katkıda bulunacağını belirtti.

İngiltere İklim Değişikliği Komitesi, madenin üreteceği kömürün yıllık %85’inin, özellikle AB’deki çelik üretim tesislerine olmak üzere ihraç edileceğini açıkladı.

Madene onay veren Seviyelendirme, Konut ve Topluluklardan Sorumlu Devlet Bakanı Michael Gove, madenin elektrik üretimi için kullanılmayacağını ve operasyonlarında sıfır karbon salımının hedeflendiğini belirtti.


Etiketler: Koklaşabilir Taş Kömürü Hammaddeler İngiltere Avrupa Madencilik Çelik Üretimi 

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