İngiltere Çin’den ithal sıcak saca yönelik inceleme başlattı

Çarşamba, 06 Nisan 2022 11:21:30 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere Ticaret Çözümleri (TRA), Çin’den ithal sıcak saca uygulanan antidamping vergisi ve telafi edici vergiye yönelik inceleme başlattığını açıkladı. İnceleme, vergilerin gerekli olup olmadığına karar vermek için başlatıldı.

İnceleme 1 Nisan 2021 ve 31 Mart 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsarken, TRA sektörün uğradığı zararı değerlendirmek için 1 Nisan 2018 ve 31 Mart 2022 tarihleri arasındaki dönemi de inceleyecek.

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