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İngiltere Ukrayna’dan ithal rulo ve rulo halinde olmayan sıcak haddelenmiş çeliğe yönelik önlemleri askıya aldı

Çarşamba, 31 Ağustos 2022 15:06:15 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere Ticaret Çözümleri Birimi’nin (TRA) açıklamasına göre hükümet Ukrayna’dan ithal rulo ve rulo halinde olmayan sıcak haddelenmiş çeliğe yönelik yaklaşık 50£/mt’luk ticari önlemleri dokuz ay süreyle askıya aldı.Karar bugün yürürlüğe girdi ve gerekirse uzatılabilecek.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Haziran ayında TRA Ukrayna’dan ithal söz konusu ürüne uygulanan antidamping vergisine ilişkin bir askıya alma soruşturması başlatmıştı.

Askıya alma kararı, TRA’nın önlemlerin kaldırılması gerekip gerekmediği konusundaki değerlendirmesinin ardından alındı. Ticaret Çözümleri Birimi piyasa koşullarında bir değişiklik olup olmadığını, bu değişikliğin etkisinin geçici olup olmadığını ve bu değişikliğin İngiltere çelik sektörü üzerindeki etkisini değerlendirdi. TRA Rusya’nın bu yılın başında Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından söz konusu üç koşulun karşılandığını tespit etti ve Ukrayna’dan ithal edilen söz konusu ürüne uygulanan vergilerin askıya alınmasının İngiliz üreticilere zarar vermeyeceğine karar verdi.


Etiketler: Sıcak Sac sıcak rulo sac Yassı Ürünler Ukrayna İngiltere Avrupa Kota ve Vergiler 

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