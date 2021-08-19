İngiltere’nin soğuk ve sıcak sac ithalat kotaları diğer ülkeler kategorisi için tükendi

Perşembe, 19 Ağustos 2021 13:50:15 (GMT+3) | İstanbul

İngiltere hükümetinin verilerine göre, diğer ülkelere yönelik Temmuz-Eylül dönemi soğuk sac ve sıcak sac kotaları tükendi.

Diğer ülkelere yönelik soğuk sac ithalat kotası 13 Ağustos itibarıyla tükenirken, Hindistan, Güney Kore ve AB için kalan kota sırasıyla 8.364 mt, 4.648 mt ve 61.647 mt seviyelerinde yer alıyor. Hindistan, Güney Kore ve AB’ye üçüncü çeyrek için tahsis edilen soğuk sac kotaları 9.106 mt, 11.146 mt ve 74.206 mt seviyelerinde yer alıyordu.

Diğer ülkelere yönelik sıcak sac ithalat kotası 13 Temmuz tarihi itibarıyla tükenirken, Türkiye ve AB için kalan kota sırasıyla 19.307 mt ve 116.483 mt seviyelerinde yer alıyor. Türkiye ve AB’ye Temmuz-Eylül dönemi için tahsis edilen sıcak sac kotaları 22.982 mt ve 165.052 mt seviyelerinde yer alıyordu.

Öte yandan, Türkiye’ye söz konusu dönem için tahsis edilen 34.133 mt kutu profil ithalat kotası 2 Temmuz itibarıyla tükenmişti.