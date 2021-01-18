Indian Railways yerli demir cevheri sevkiyatları için önceliklendirme planını açıkladı

Pazartesi, 18 Ocak 2021 11:51:16 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan’ın devlete bağlı taşımacısı Indian Railways (IR) yerel demir cevheri tüketimi için olan sevkiyatlara ihracat sevkiyatları karşısında öncelik vermek için yeni planını açıkladı.

Bu yeni plan doğrultusunda IR, ihracat için demir cevheri taşıyacak vagonları “D” kategorisine aldı. Deniz üzerinden yapılan demir yolu taşımacılığı ile demir yolu ve deniz yolunun ayrı kullanıldığı ihracat sevkiyatları arasındaki farkı belirlemek için, demir cevherinin deniz üzerinden yapılan demir yolu sevkiyatlarında nakliye şirketi malın yerel üretim olduğunu beyan etmek zorunda olacak.

Yerel demir cevheri tüketimi açısından, müşteriler demir yolu taşımacılığında vagon ve sevkiyat sırası önceliği alabilmek için üç kategoriye ayrıldı. IR müşterilerinin öncelikli üç kategorisi; hem yükleme hem boşaltmada kendi öze manevra sahası bulunan çelik, pik demir, sünger demir, pelet, sinter besleme cevher tesisleri; bu manevra sahalarına sadece yükleme veya boşaltma tarafından sahip olan tesisleri ve herhangi bir manevra sahası bulunmayan tesisler. Bu müşterilere vagon temininde öncelik verilecek.

Öte yandan, bu müşterilerin ihtiyaçlarının yükleme ve boşaltma noktalarında bulunan altyapı hizmetlerini iyileştirerek nasıl tamamen karşılanacağına yönelik kılavuzlar da yayınlandı. Yeni plan doğrultusunda, müşteri profillerine bağlı olarak yapılmış mevcut kategorizasyon kaldırıldı, artık yeni ile eski tesisler vagon arzına bağlı olarak eşit şartlarda olacak.

Demir cevheri taşımacılığı IR’nin yıllık toplan 1 milyar mt’u bulan sevkiyatlarının %17’sini oluşturuyor.