Ilva, ArcelorMittal ve İtalya hükümeti tarafından ortaklaşa yönetilecek

Cuma, 11 Aralık 2020 14:45:33 (GMT+3) | İstanbul

Küresel çelik üreticisi ArcelorMittal, İtalya hükümetine bağlı kuruluş Invitalia ile bağlayıcı bir anlaşma imzalayarak İtalyan çelik üreticisi Ilva için bir kamu-özel ortaklığı oluşturulduğunu açıkladı. Yeni anlaşma, İtalya hükümetinin zor durumdaki Avrupa’nın en büyük çelik tesisinin en büyük hissedarı olmasının yolunu açıyor.

Anlaşmaya göre, İtalya hükümeti 31 Ocak 2021 tarihine kadar 400 milyon € yatırım yaparak Ilva tesislerinin yönetiminde %50 pay sahibi olacak. İkinci aşamada, Invitalia’nın hisse payı %60’a yükselecek. ArcelorMittal de %40 hisseye sahip olmak için gereken süreyi uzatmak için 70 milyon € yapacak.

Güncellenen sanayi planı, 2,5 milyon mt kapasiteli elektrik ark ocağının inşası da dahil olmak üzere düşük karbonlu çelik üretim teknolojilerine yapılacak yatırımı içeriyor. 2025 yılında 8 milyon mt’luk üretime ulaşmayı hedefleyen sanayi planı, hükümet tarafından finanse edilen istihdam desteği de dahil olmak üzere bir dizi kamu destek önlemini içeriyor.