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İhracat bedellerinin %25'i TCMB'ye satılacak

Pazartesi, 03 Ocak 2022 15:36:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün yürürlüğe giren uygulama talimatına göre, İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) veya Döviz Alım Belgesi’ne (DAB) bağlanan ihracat bedelinin %25’i belgeyi düzenleyen bankaya satılacak. Söz konusu bedel, belgenin düzenlendiği tarihteki işlem kuru üzerinden aynı gün içerisinde TCMB’ye satılacak ve söz konusu tutarın tam karşılığı banka tarafından ihracatçıya Türk lirası olarak ödenecek.

Açıklamaya göre, belgeyi düzenleyen bankada TCMB adına dolar, euro ve sterlin hesapları açılarak satın alınan dövizler toplu bir şekilde bu hesaplara aktarılacak.

Satın alınan dövizler 17.00’a kadar TCMB’ye bildirilecek. TCMB, işlemlerin Türk lirası karşılıklarını bankanın EFT merkezine masrafsız olarak gönderecek. Saat 17.30’a kadar sonuçlandırılamayan işlemler bankanın zorunlu karşılık hesabına aktarılacak.


Etiketler: Türkiye  Avrupa  |  benzer haberler »


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