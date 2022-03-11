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İDÇ 2021’de zarar bildirdi

Cuma, 11 Mart 2022 10:25:46 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İnşaat demiri üreticisi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ) 2021 yılına ilişkin mali ve faaliyet sonuçlarını açıkladı.

2021 yılında İDÇ bir önceki yıl kaydedilen 462,52 milyon TL net zarara kıyasla 782,52 milyon TL net zarar kaydetti. Şirketin satış gelirleri yıllık %107,6 artış göstererek 10,82 milyar TL olurken, söz konusu dönemde İDÇ 2020 yılında kaydedilen 348,19 milyon TL faaliyet kârına kıyasla 1,17 milyar TL faaliyet kârı kaydetti.

İDÇ’nin yaptığı açıklamaya göre yılın tamamında şirketin kütük üretimi yıllık %15,8 artışla 1,50 milyon mt olurken, inşaat demiri üretimi yıllık %13 artışla 986.058 mt seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte aynı dönemde İDÇ’nin fason inşaat demiri üretimi yıllık %24,5 artışla 338.344 mt oldu. 2021 yılında şirket yıllık %20 artışla 300.576 mt profil üretti.

Bununla birlikte 2021 yılında İDÇ’nin nihai mamul satışları yıllık %13,4 artışla 1,59 milyon mt olurken, ihracat satışları yıllık %53,9 artışla 446.249 mt seviyesinde kaydedildi.

İDÇ, söz konusu dönemde hammadde ve nihai mamul fiyatlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ortalama olarak arttığını belirtti. Söz konusu dönemde döviz kurunun yükselmeye devam etmesi finansman zararının oluşmasına neden oldu.


Etiketler: Avrupa  çelik üretimi  yarı ürünler  inşaat demiri  mali sonuçlar  Türkiye  kütük  profil  uzun ürünler  |  benzer haberler »

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