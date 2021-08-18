İDÇ ilk yarıda net kâr açıkladı, satış gelirleri büyük ölçüde arttı

Çarşamba, 18 Ağustos 2021 10:34:10 (GMT+3) | İstanbul

İnşaat demiri üreticisi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ), 2021 yılının ilk yarısına ilişkin mali ve faaliyet sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk yarısında, İDÇ bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 458,85 milyon TL net zarara kıyasla 29,21 milyon TL net kâr kaydetti. Şirketin satış gelirleri yıllık %103,3 artış göstererek 4,29 milyar TL olurken, söz konusu dönemde İDÇ 2020 yılının ilk yarısında kaydedilen 75,94 milyon TL faaliyet kârına kıyasla 516,84 milyon TL faaliyet kârı kaydetti.

İDÇ’nin yaptığı açıklamaya göre, ilk yarıda şirketin kütük üretimi yıllık %22,8 artışla 745.242 mt olurken, inşaat demiri üretimi yıllık %21,9 artışla 471.807 mt seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte aynı dönemde İDÇ’nin fason inşaat demiri üretimi yıllık %34,4 artışla 165.284 mt oldu. İlk yarıda şirket yıllık %34,8 artışla 155.313 mt profil üretti.

Bununla birlikte, 2021 yılının ilk yarısında İDÇ’nin nihai mamul satışları yıllık %22 artışla 760.007 mt olurken, ihracat satışları yıllık %15 düşüşle 159.511 mt seviyesinde kaydedildi.

İDÇ, yılın ilk yarısında hammadde ve nihai mamul fiyatlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ortalama olarak arttığını belirtti. Söz konusu dönemde döviz kurunun yükselmeye devam etmesi finansman zararının oluşmasına neden oldu.