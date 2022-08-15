İDÇ’nin satış gelirleri ilk yarıda %156,6 arttı

Pazartesi, 15 Ağustos 2022 10:25:37 (GMT+3) | İstanbul

İnşaat demiri üreticisi İzmir Demir Çelik Sanayi A.Ş. (İDÇ), bu yılın ilk yarısına ilişkin mali ve faaliyet sonuçlarını açıkladı.

Yılın ilk yarısında, İDÇ bir önceki yılın aynı döneminde kaydedilen 29,21 milyon TL net kâra kıyasla 207,93 milyon TL net kâr kaydetti. Şirketin satış gelirleri yıllık %156,6 artış göstererek 11,01 milyar TL olurken, söz konusu dönemde İDÇ 2021 yılının ilk yarısında kaydedilen 516,84 milyon TL faaliyet kârına kıyasla 1,65 milyar TL faaliyet kârı kaydetti.

İDÇ’nin yaptığı açıklamaya göre, ilk yarıda şirketin kütük üretimi yıllık %6 düşüşle 700.053 mt olurken, inşaat demiri üretimi yıllık %1,7 düşüşle 463.750 mt seviyesinde yer aldı. Bununla birlikte aynı dönemde İDÇ’nin fason inşaat demiri üretimi yıllık %3,6 artışla 171.268 mt oldu. İlk yarıda şirket yıllık %11,4 düşüşle 137.557 mt profil üretti.

Bununla birlikte, 2022 yılının ilk yarısında İDÇ’nin nihai mamul satışları yıllık %0,1 artışla 760.997 mt olurken, ihracat satışları yıllık %29,9 artışla 207.228 mt seviyesinde kaydedildi.

İDÇ yılın ilk yarısında hammadde ve nihai mamul fiyatlarının geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla ortalama olarak arttığını belirtti. Söz konusu dönemde döviz kurunun yükselmeye devam etmesi finansman zararının oluşmasına neden oldu.