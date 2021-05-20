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Fitch JSW Limited’in görünümünü negatiften pozitife çevirdi

Perşembe, 20 Mayıs 2021 12:10:51 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings’in yayınladığı raporda, Hindistan merkezli JSW Limited’ın görünümünü negatiften pozitife çevirdiği ve kredi notunu BB-’den BB’ye çıkardığı belirtildi.

Fitch, JSW’nun görünümünde, Bhushan Power and Steel Limited’in satın alınmasının etkisi hariç, bu yılın Mart ayında sona eren mali yıla ait kaldıraç tahmininin baz alındığını söyledi.

JSW’nin yıllık kapasitesinin 2021-2022 yıllarının ortalarından itibaren 5 milyon mt ya da mevcut toplam üretim kapasitesinin dörtte birinden fazlası olacak şekilde yükselmesiyle birlikte şirketin faiz, vergi, yıpranma payı ve amortisman öncesi kârı (AVFÖK), 2022 mali yılı itibarıyla daha da artacak.

Covid-19 vakalarında görülen artışların şirketin çelik üretimi üzerinde sınırlı bir etki yaratması ve güçlü çelik fiyatlarının devam ettirilmesi halinde marjların da artması bekleniyor.

Şirket büyümeye yoğunlaştıkça, sermaye harcamalarının da 2020-2021 mali yılındaki düşüşün ardından artması bekleniyor. Fitch’in 2021-2022 mali yılı için daha yüksek sermaye harcaması olacağını düşünmesine rağmen, JSW'nin harcamalarının daha da artması riski bulunuyor.


Etiketler: Hint Yarımadası  Hindistan  ekonomi  JSW Steel  çelik üretimi  |  benzer haberler »


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