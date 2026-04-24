Ibokin ve Mitsui çelik sektörünün karbonsuzlaşması için hurda tedarikini güçlendirmek üzere iş birliğine gitti

Japonya merkezli Ibokin Co., Ltd., çelik sektöründe düşük emisyonlu üretime geçişi desteklemenin yanı sıra istikrarlı ve ölçeklenebilir bir hurda tedarik sistemi kurmak amacıyla Mitsui & Co., Ltd. ile mutabakat anlaşması imzaladığını duyurdu.

Geri dönüştürülmüş hammaddelerin önemi artıyor

Söz konusu iş birliğinin, karbon düzenlemelerinin sıkılaşması ve elektrik ark ocağı bazlı üretimin yaygınlaşmasıyla birlikte hurdanın stratejik öneminin arttığına işaret ettiği dile getirildi.

Hurda talebindeki artışla birlikte tedarik güvenliği, kalite güvencesi ve izlenebilirlik gibi unsurların rekabet açısından belirleyici hale geldiği ifade edildi.

Anlaşma kapsamında tarafların, söküm, ayrıştırma, işleme, dağıtım ve çelik üretimine yeniden entegrasyon dahil olmak üzere tüm hurda değer zincirinde verimliliği artırmayı hedeflediği vurgulandı. Bu doğrultuda daha gelişmiş ve dayanıklı bir geri dönüşüm ekosistemi oluşturulmasının planlandığına dikkat çekildi.

İşleme kapasitesi ve küresel koordinasyon güçlendirilecek

Ibokin’in, malzeme kalitesini iyileştirerek, tedarik hacmini artırarak ve veri izlenebilirliğini güçlendirerek hurda işleme kapasitesini artırmayı hedeflediği belirtildi. Mitsui’nin ise küresel ticaret ağını ve tedarik zincirindeki uzmanlığını kullanarak pazar erişimini genişleteceği ve küresel koordinasyonu artıracağı aktarıldı.

İş birliğinin önemli noktalarından birinin söküm ve geri dönüşüm süreçlerinden elde edilen verilerin kullanılmasıyla malzeme akışının şeffaflığının ve karbon ayak izi takibinin iyileştirilmesinin olacağı paylaşıldı.