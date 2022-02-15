Hyundai Steel birinci kalite sıcak presleme çeliğin seri üretimini gerçekleştirdi

Salı, 15 Şubat 2022 10:49:06 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel dünyada ilk kez 1,8 gigapascal (GPa) birinci kalite sıcak presleme çeliğin seri üretimini gerçekleştirdiği açıkladı.

Şirket Hyundai Motor’un yeni nesil elektrikli araçlarına yeni çelik türleri tedarik ediyor. Hyundai Motors’a ilk teslimat geçtiğimiz yıl yapıldı ve yılda 145.000 adet ürün tedarik edilecek. Bu miktar yaklaşık 30.000 elektrikli araçta kullanılabilir.

Yeni çelik 1,5 GPa sıcak presleme çeliğine kıyasla çekme mukavemetini %20 artırdı ve parça ağırlığı yaklaşık %10 azaltılabiliyor.

Buna ek olarak SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere Hyundai Steel geçtiğimiz yılın Ağustos ayında Güney Kore’de sıcak presleme lisansı alan ilk şirket olmuştu.