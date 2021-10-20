Hyundai Motor arz sıkıntısı nedeniyle yarı iletken çip üretmeyi planlıyor

Çarşamba, 20 Ekim 2021 15:24:51 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai Motor’un Baş Sorumlu Yöneticisi Jose Munoz gazetecilere verdiği demeçte, şirketin kendi kendine yetebilmek amacıyla yarı iletken çip üretmeyi planladığını söyledi.

Pandemi sırasında düşen otomobil talebi ve elektronik ürünlere yönelik artan talep nedeniyle ortaya çıkan küresel yarı iletken çip arzı sıkıntısı, Hyundai Motor da dahil olmak üzere büyük otomobil üreticilerinin üretimlerini geçici olarak durdurmasına neden oldu.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Hyundai Motor, bu yılın dördüncü çeyreğinde otomobil üretimini orijinal hedefindeki seviyelere geri döndürmeyi ve gelecek yıl üretim kayıplarının bir kısmını telafi etmeyi hedefliyor. Hyundai, Ağustos ve Eylül aylarında “en zor ayları” yaşarken, çip krizine rağmen küresel satışlarını artıran birkaç otomobil üreticisinden biri oldu.

Şirket ayrıca elektrikli otomobil üretimine odaklanmaya devam ediyor.

Öte yandan, basında çıkan haberlere göre, Tesla ve General Motors gibi diğer büyük otomobil üreticileri de kendi yarı iletken çiplerini üretmeyi planlıyor.