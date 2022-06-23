Hyundai Steel stokunu azaltmak için iki elektrik ark ocağının faaliyetlerini askıya aldı

Perşembe, 23 Haziran 2022 14:07:59 (GMT+3) | İstanbul

Basında yer alan haberlere göre Güney Kore merkezli çelik üreticisi Hyundai Steel Incheon ve Pohang tesislerinde bulunan elektrik ark ocaklarının faaliyetlerini geçici olarak askıya almaya karar verdi.

Şirketin Incheon tesisindeki 120 tonluk elektrik ark ocağı 20-29 Haziran tarihleri arasında, Pohang tesisindeki 100 tonluk elektrik ark ocağı ise 20-27 Haziran tarihleri arasında faaliyet göstermeyecek.

Faaliyetleri askıya alma kararı, Güney Koreli kamyon sürücülerinin 7 Haziran tarihinde başlayan ve sekiz gün süren grevinin sonucu olarak ürün stokunun artmasından kaynaklandı. Şirketin bu duruş sürecinde ürün stokunu azaltmayı planladığı anlaşılıyor.