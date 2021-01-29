Hyundai Steel 2020’de zarar açıkladı, talebin toparlanması bekleniyor

Cuma, 29 Ocak 2021 14:06:01 (GMT+3) | İstanbul

Güney Koreli çelik üreticisi Hyundai Steel, 2020 yılının dördüncü çeyreğine ve tamamına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

2020 yılının dördüncü çeyreğinde Hyundai Steel, üçüncü çeyrekte kaydedilen 45 milyar KRW net zarara ve 2019’un dördüncü çeyreğinde kaydedilen 74 milyar KRW net zarara kıyasla 267 milyar KRW (238,89 milyar $) net zarar açıkladı. 2020 yılında şirket, 2019 yılında kaydedilen 26 milyar KRW net kâra kıyasla 440 milyar KRW (393,66 milyon $) net zarar elde etti.

Bununla birlikte, dördüncü çeyrekte şirketin satış gelirleri, çeyreklik bazda %7,2 artış ve yıllık bazda %0,8 düşüşle 4,78 trilyon KRW (4,27 milyar $) olurken, aynı dönemde şirket üçüncü çeyrekte kaydedilen 33 milyar KRW faaliyet kârına ve önceki yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen 148 milyar KRW faaliyet zararına kıyasla 55 milyar KRW (49,21 milyon $) faaliyet kârı kaydetti. Şirketten yapılan açıklamaya göre, faaliyet kârı, üretimin normalleşmesi ve küresel ekonomi toparlandıkça satışların artmasıyla kademeli olarak iyileşti.

2020 yılında şirketin satış gelirleri, yıllık bazda %12,1 düşüşle 18,02 trilyon KRW (16,14 milyar $) olurken, aynı dönemde şirket 2019 yılında kaydedilen 331 milyar KRW faaliyet kârına kıyasla 73 milyar KRW (65,36 milyon $) faaliyet kârı kaydetti

2020 yılında şirketin nihai mamul üretimi yıllık bazda %10,1 düşüşle 19,07 milyon mt olurken, çelik satışları yıllık bazda %7,7 düşüşle 19,68 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Üretim, Corona virüsünden dolayı küresel talebin düşmesi nedeniyle azalırken, satışlar, otomobil ve gemi inşası gibi sektörlerdeki talep gerilemesi nedeniyle düştü.

Şirkete göre, küresel çelik talebinin, ekonomilerin yeniden başlaması ve Çin’de karbon azaltmak için uygulanan üretim kesintileri nedeniyle toparlanması bekleniyor. Hyundai Steel ayrıca hükümetin inşaat yatırımlarını artıracağını ve talep düzeldikçe otomobil satışlarının artacağını tahmin ediyor. Hammadde ve çelik fiyatlarına ilişkin olarak şirket, demir cevheri fiyatlarının arz ve talepteki dengesizlik nedeniyle durgun seyredeceğini, kömür fiyatlarının ise talep artışı nedeniyle yükseleceğini belirtti.