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Hoa Phat'ın Dung Quat tesisinde aylık pik demir üretimi Ağustos'ta 1 milyon mt'a ulaştı

Salı, 08 Eylül 2026 10:57:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat, Dung Quat tesisinin pik demir üretiminin bu yılın Ağustos ayında aylık %2 ve yıllık yaklaşık %65 artışla 1 milyon mt seviyesinde yer aldığını duyurdu.

Şirket, tesiste bulunan altı yüksek fırının tamamının aynı anda faaliyete geçmesinden bir yıl sonra söz konusu üretim seviyesine ulaşıldığını ifade etti. Ayrıca Dung Quat'ta her biri 1.080 metreküp hacimli dört ve her biri 2.500 metreküp hacimli iki yüksek fırın işlettiğini de aktardı.

Operasyonel iyileştirmeler yüksek fırın üretimindeki artışı destekledi

Hoa Phat, operasyonel iyileştirmeler, ekipman geliştirmeleri ve otomasyon çalışmalarının desteğiyle üretimini artırdığını dile getirdi. Özellikle merkezi hava akışıyla ilgili sorunlar olmak üzere yüksek fırın verimliliğini etkileyen unsurları gidermeye yönelik çalışmalar gerçekleştirdiğini paylaştı.

Bu çalışmalar kapsamında üfleme hızını ve kinetik enerjiyi artırmak amacıyla hava besleme sisteminde ayarlamalar yaptığını belirten şirket, gazın daha eşit dağılmasını ve demir cevheri indirgeme sürecinin iyileştirilmesini sağlamak için şarj sisteminin yeniden tasarlandığını vurguladı. Bu önlemlerin, üretim seviyesi yüksek fırının tasarım kapasitesine yaklaştığında veya bu kapasiteyi aştığında dahi fırının istikrarlı bir şekilde çalışmasını sağladığını kaydetti.

Yüksek fırınların çalışma parametreleri optimize edildi

Öte yandan Hoa Phat, cevher yükleme miktarlarını optimize ederken, yüksek fırın tepe basıncını artırdığını ve oksijen zenginleştirme oranında ayarlamalar yaptığını paylaştı. Bu sayede mevcut ekipmanların kullanım verimliliğini artırdığının ve yakıt tüketimini azalttığının altını çizdi.

Tüm bunlara ek olarak şirket, yüksek fırınlarda kullanılan hammaddeler için belirli standartlar oluşturduğunu, demir cevheri, kok ve peletlere yönelik kalite kontrollerini sıkılaştırdığını ve kok kalitesindeki istikrarı artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğünü de ekledi.

Etiketler: Pik Demir Hammaddeler Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi Hoa Phat Group 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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