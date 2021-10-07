Hoa Phat’ın çelik satışları Ocak-Eylül döneminde %43 arttı

Perşembe, 07 Ekim 2021 10:22:03 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, bu yılın Eylül ayında 327.000 mt’u inşaat çeliği, 176.000 mt’u sıcak sac, 235.000 mt’u kütük, galvanizli çelik ve çelik boru olmak üzere toplam çelik satışlarının yıllık %22 artışla 738.000 mt seviyesinde yer aldığını açıkladı. Eylül ayında şirketin ham çelik üretimi yıllık %20 artışla 686.000 mt seviyesine ulaştı.

Eylül ayında Hoa Phat’ın nihai mamul ihracatı güçlü bir şekilde arttı. Özellikle, inşaat çeliği ihracat hacmi, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla neredeyse iki katına çıkarak 120.000 mt seviyesine ulaştı. Başlıca ihracat pazarları Avustralya, Kanada, Hong Kong, Güney Kore ve Güneydoğu Asya’da bulunan bazı ülkeler oldu. Eylül ayında, Hoa Phat’ın çelik boru ihracatı yıllık %50 artış gösterdi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde, 2,8 milyon mt’u inşaat çeliği ve yaklaşık iki milyon mt’u sıcak sac olmak üzere Hoa Phat’ın toplam çelik satışları yıllık %43 artışla 6,3 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirketin çelik boru satışları yıllık %12 düşüşle 498.000 mt oldu. Yılın ilk dokuz ayında şirket yıllık %50 artışla 6,1 milyon mt ham çelik üretti.