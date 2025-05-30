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Hoa Phat yüksek hızlı trenler için ray üretecek

Cuma, 30 Mayıs 2025 12:34:46 (GMT+3)   |   İstanbul

Vietnamlı çelik üreticisi Hoa Phat Group yüksek hızlı demir yolu rayı üretecek bir tesis kurması için Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS Group ile anlaştığını açıkladı. Hoa Phat’ı Güneydoğu Asya'da yüksek hızlı demir yolları için çelik ray üretebilen ilk üretici yapacak sözleşme kapsamında yıllık 700.000 mt kapasiteli bir çelik ray ve yapısal çelik üretim hattı kurulacak. Üretim hattının 20 ay içinde tamamlanması ve ilk yüksek hızlı demir yolu raylarının 2027'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.

SMS Group, uluslararası standartları karşılamak üzere tamamı Almanya'da üretilen dört merdaneli hadde sistemi, tavlama fırınları, haddeleme ekipmanları, lazerli algılama sistemleri ve hassas düzleştirme teknolojilerini içeren son derece gelişmiş bir üretim sistemi tasarlayacak.

Bu yatırımla birlikte Hoa Phat Vietnam’ın ve Güneydoğu Asya bölgesinin metro rayı, vinç rayı, yüksek hızlı demir yolu rayı ve vasıflı yapısal profil üretebilen ilk çelik üreticisi olacak. Dünya çapında yüksek hızlı demir yolu rayı üretebilen diğer çelik şirketleri arasında Avusturya merkezli Voestalpine, Japonya merkezli JFE, Çin merkezli Baosteel ve İtalya merkezli JWS Steel yer alıyor.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler Vietnam Güneydoğu Asya Çelik Üretimi 

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