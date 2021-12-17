Hoa Phat ülke içindeki sevkiyat ihtiyaçlarını karşılamak için gemi satın aldı

Cuma, 17 Aralık 2021 09:18:24 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, taşıma kapasitesi 80.000 tonun üzerinde bir Kamsarmax gemisi olan The Prosperity’nin alımını tamamladığını açıkladı. Gemi, dökme yükleri taşımak için bir Japon menşeili motor sistemi kullanıyor ve kömür ile cevher taşıyor.

Daha büyük gemilerin alınması, şirketin ülke içindeki sevkiyat ihtiyaçlarını ve pazardaki dökme yük sevkiyatı talebini karşılamaya yönelik geliştirme stratejisinin bir parçası. Açıklamaya göre, Dung Quat projesinin ikinci aşaması tamamlandığında Hoa Phat’ın ithal ürün talebi artacak.

The Prosperity’nin alımı, gemi talebinin yüksek olduğu yoğun dönemlerde Hoa Phat’ın belirli sayıda gemiye sahip olmasını sağlayarak gemi kiralama ücretinin artma riskini azaltacak ve şirketin ekonomik verimliliğini artıracak.

Bu yılın ilk yarısında, Hoa Phat Shipping Joint Stock Company, 90.000 ton taşıma kapasitesine sahip iki büyük dökme yük gemisi - The Evolution ve The Harmony - satın almak için yatırım yaptı.