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Hoa Phat İtalya’ya 35.000 mt sıcak sac ihraç etti

Salı, 08 Şubat 2022 14:48:03 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, bağlı kuruluşu Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company’nin Şubat ayının başında İtalya ile 35.000 mt sıcak sac için sözleşme imzaladığını açıkladı. Bu sipariş bu yıl Avrupa’ya yapılacak ilk sevkiyat oldu.

SAE J403:2014 standardına göre üretilen SAE 1006 kalite sıcak sac siparişinin 15-20 Şubat tarihleri ​​arasında teslim edilmesi bekleniyor.

2021 yılında Hoa Phat Dung Quat Steel Joint Stock Company piyasaya 2,6 milyon mt sıcak sac tedarik etmişti ve bu tonajın 30.000 mt’dan azı ihracat piyasalarına ayrılmıştı. İhracat satışları, yerel pazar pandemiden etkilenirken Hoa Phat Group’un satış pazarlarını çeşitlendirmesine yardımcı olmasının yanı sıra Vietnam’ın döviz girişine ve ticaret dengesine katkı sağladı.

Hoa Phat Group ayrıca yıllık 5,6 milyon mt sıcak sac üretim kapasitesine sahip Hoa Phat Dung Quat 2 Entegre Çelik Kompleksi projesini yürütüyor. Kompleks devreye alındığında şirketin yıllık çelik üretim kapasitesi 8,6 milyon mt sıcak sac dahil olmak üzere yaklaşık 14 milyon mt’a ulaşacak.


Etiketler: yassı ürünler  sıcak haddelenmiş  Vietnam  Güneydoğu Asya  |  benzer haberler »


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