Hoa Phat Avrupa’ya ilk defa uzun mamul ihraç edecek

Perşembe, 22 Aralık 2022 10:13:02 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Avrupa’ya 10.000 mt filmaşin ihraç edeceğini açıkladı. Bu satış şirketin bölgeye yapacağı ilk uzun mamul ihracatı olacak.

Ürünler 2023 yılının Şubat ayında teslim edilecek. Bu sipariş şirketin uzun mamul ürünleri için yeni ve potansiyel bir pazarın kapılarını aralayacak. Hoa Phat daha önce Avrupa’ya sıcak rulo sac ve galvanizli sac ihraç etti.

Hoa Phat bu yılın ilk 11 ayında Japonya, Güney Kore, Malezya, Singapur, Hong Kong, ABD, Kanada, Avustralya gibi birçok farklı ülkeye 1,1 milyon mt inşaat demiri ihraç etti.