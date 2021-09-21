Hoa Phat inşaat çeliğinde iç piyasa pazar payını artırdı

Salı, 21 Eylül 2021 12:36:13 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, ülke genelinde görülen dördüncü pandemi dalgasından dolayı yaşanan zorluklara rağmen, inşaat çeliğinde pazar payının bu yılın başına kıyasla %9 artarak %37’ye yükseldiğini açıkladı.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere, şirket Ağustos ayında 268.000 mt ve yılın ilk sekiz ayında yaklaşık 2,5 milyon mt inşaat çeliği satışı gerçekleştirdi.

Vietnam Çelik Birliği’ne göre, ülkenin yıllık ham çelik üretim kapasitesi şu anda yaklaşık 24 milyon mt seviyesinde yer alıyor. Vietnam’ın ham çelik üretiminin bu yıl yaklaşık 21,2 milyon mt’a ulaşması bekleniyor. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde Vietnam’ın ham çelik üretimi yıllık %23 artışla 13 milyon mt seviyesinin üzerine çıktı. Yılın ilk sekiz ayında ise Vietnam’ın inşaat çeliği tüketimi 6,6 milyon mt’a ulaştı ve bu dönemde ülke yıllık %28 artışla 1 milyon mt’un üzerinde inşaat çeliği ihraç etti.