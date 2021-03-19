Hoa Phat ABD’ye ön gerilmeli beton teli ihraç edecek

Cuma, 19 Mart 2021 14:16:33 (GMT+3) | İstanbul

Vietnam merkezli çelik üreticisi Hoa Phat Group, bu ay teslim edilmek üzere ABD’li bir şirkete 2.000 mt’dan fazla ön gerilmeli beton teli ihraç edeceğini açıkladı. Şirket, Vietnam’da bu ürünü üretebilen ilk şirket.

Şirketin Hoa Phat Dung Quat Complex’inde bulunan ön gerilmeli beton teli tesisi, 200.000 mt’dan fazla ön gerilmeli beton çubuğu ve 80.000 mt’un üzerinde ön gerilmeli beton teli dahil olmak üzere yıllık yaklaşık 300.000 mt üretim kapasitesine sahip. Şirketin ön gerilmeli beton teli, Amerikan ASTM A416 / A416M-17 standartlarını karşılıyor.

Ön gerilmeli beton teli, genellikle köprüler, demir yolları, otoyollar, endüstriyel binalar ve stadyumlar gibi mühendislik ve yüksek güvenlik gerektiren büyük ölçekli projelerde kullanılıyor.