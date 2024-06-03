Hint Vulcan Steel ve Steel Mont, Acciaierie d’Italia’nın tesislerini değerlendirmeye başlayacak

Pazartesi, 03 Haziran 2024 13:55:29 (GMT+3) | Brescia

İtalya Ticaret Bakanı Adolfo Urso, yeni potansiyel yatırımcıların İtalyan çelik üreticisi Acciaierie d’Italia’nın tesislerine ilişkin değerlendirmelere bu hafta başlayacaklarını belirtti. Bazı söylentilere göre Metinvest’in ardından Taranto, Novi Ligure ve Cenova tesislerini ilk ziyaret edecek şirketler Hindistan merkezli Vulcan Steel ve Steel Mont olacak.

Öte yandan yerel basında çıkan haberlere göre birkaç gün önce Acciaierie d’Italia’ya atanan dışardan yönetim, Genel Müdür Giuseppe Cavalli’nin istifa ettiğini bildirdi. Canalli’nin yerini 1 Haziran Cumartesi günü Maurizio Saitta aldı.