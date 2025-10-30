Hint VSSL’nin konsolide net kârı mali yılın ikinci çeyreğinde %34 arttı

Hindistan merkezli Vardhman Special Steels Limited (VSSL), 2025-26 mali yılının ikinci çeyreğinde (Temmuz-Eylül dönemi) konsolide net kârının geçen yılın aynı dönemine göre %33,9 artışla 345,6 milyon INR (3,91 milyon $) olduğunu açıkladı.

Şirket, gelirlerinin %12,6 düşüşle 4,32 milyar INR (48,93 milyon $) seviyesine gerilemesine rağmen kâr artışı kaydedildiğini bildirdi.

Vardhman Special Steels Limited, otomotiv, mühendislik ve rulman sektörlerine yönelik alaşımlı ve özel çelik üretimi yapmaktadır.