Hint Vedanta Limited yüksek karbonlu ferrokrom ihracat satışı için ortak arayışında

Pazartesi, 14 Kasım 2022 16:25:30 (GMT+3) | Kalküta

Hint Vedanta Limited tarafından yapılan açıklamada, yüksek karbonlu ferrokroma yönelik uzun vadeli tedarik sözleşmesi yapılacak iş ortaklarının arandığı belirtildi.

Vedanta, bağlı kuruluşu Ferro Alloys Corporation Limited (FACOR) tarafından üretilen yüksek karbonlu ferrokroma yönelik uzun vadeli tedarik sözleşmesi imzalamak isteyen çelik/vasıflı çelik üreticilerinden ve ferroalyaj alıcılarından 30 Kasım tarihine kadar niyet beyanı göndermesi talebinde bulundu.

FACOR’ın yüksek karbonlu ferrokrom üretim kapasitesi yıllık 150.000 mt seviyesinde yer alıyor.