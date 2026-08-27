 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hint...

Hint TPREL Tata Steel'in enerji ihtiyacı için güneş enerjisi projesini devreye aldı

Perşembe, 27 Ağustos 2026 13:53:51 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Tata Power Renewable Energy Limited (TPREL), Tata Steel Limited'a elektrik tedarik etmek üzere Rajasthan eyaletinde 72,5 MW kapasiteli bir güneş enerjisi projesini devreye aldı.

Açıklamaya göre güneş enerjisi tesisinde üretilen elektrik TPREL'nin iştiraki TP Vardham Surya aracılığıyla Tata Steel'e tedarik edilecek.

Şirket, “Proje, Tata Steel'in karbonsuzlaşma sürecini ileriye taşırken TPREL'nin Hindistan'ın yenilenebilir enerji kapasitesine sağladığı katkıyı da güçlendiriyor,” ifadelerini kullandı.

Söz konusu projenin devreye alınmasıyla TPREL'nin toplam yenilenebilir enerji kapasitesi 12,3 GW seviyesine ulaştı. Bunun yaklaşık 7 GW'lık kısmı, 5,7 GW güneş ve 1,3 GW rüzgâr enerjisi olmak üzere halihazırda faaliyette bulunuyor. Çeşitli uygulama aşamalarında olan yaklaşık 5,3 GW'lık kapasitenin ise 2,2 GW'ını güneş ve 3,1 GW'ını rüzgâr enerjisi projeleri oluşturuyor.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan çıkışlı pelet fiyatları güçlü yerel satışlar ve azalan arzla yükseldi

28 Ağu | Hurda ve Hammadde

ArcelorMittal Nippon Steel Limited yük taşımacılığında kullanmak üzere Paradip limanı için 30 yıllık imtiyaz aldı

28 Ağu | Çelik Haberler

JSW Steel, Primetals'in tedarik ettiği yeni çelikhaneyi devreye aldı

27 Ağu | Çelik Haberler

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları yatay, artan lojistik maliyetleri bağlantıları engelliyor

27 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

Hint üreticiler ihracata ayırdığı kütük tonajını azaltarak yerel piyasaya yöneldi

26 Ağu | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan'da ithal hurda fiyatları hafif yükseldi, bağlantılar ağırlıklı olarak Avustralya ve Afrika gibi alternatif ...

26 Ağu | Hurda ve Hammadde

Alleima, Hindistan'daki ileri teknoloji boru kapasitesini artırmak için 23,2 milyon $ yatırım yapacak

26 Ağu | Çelik Haberler

Hindistan'ın büyük limanlarından koklaşabilir taş kömürü ithalatı 2026-27 mali yılının Nisan-Temmuz döneminde %7 arttı

26 Ağu | Çelik Haberler

Hint sıcak rulo sac ihracatçıları Asya'da fiyat artışlarını hızlandırırken, diğer pazarlarda temkinli davranıyor

25 Ağu | Yassı Ürünler ve Slab

JTL Engineering dar ebatlı sıcak rulo sac üretim kapasitesini artıracak

25 Ağu | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis