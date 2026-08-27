Hint TPREL Tata Steel'in enerji ihtiyacı için güneş enerjisi projesini devreye aldı

Hindistan merkezli Tata Power Renewable Energy Limited (TPREL), Tata Steel Limited'a elektrik tedarik etmek üzere Rajasthan eyaletinde 72,5 MW kapasiteli bir güneş enerjisi projesini devreye aldı.
Açıklamaya göre güneş enerjisi tesisinde üretilen elektrik TPREL'nin iştiraki TP Vardham Surya aracılığıyla Tata Steel'e tedarik edilecek.
Şirket, “Proje, Tata Steel'in karbonsuzlaşma sürecini ileriye taşırken TPREL'nin Hindistan'ın yenilenebilir enerji kapasitesine sağladığı katkıyı da güçlendiriyor,” ifadelerini kullandı.
Söz konusu projenin devreye alınmasıyla TPREL'nin toplam yenilenebilir enerji kapasitesi 12,3 GW seviyesine ulaştı. Bunun yaklaşık 7 GW'lık kısmı, 5,7 GW güneş ve 1,3 GW rüzgâr enerjisi olmak üzere halihazırda faaliyette bulunuyor. Çeşitli uygulama aşamalarında olan yaklaşık 5,3 GW'lık kapasitenin ise 2,2 GW'ını güneş ve 3,1 GW'ını rüzgâr enerjisi projeleri oluşturuyor.