Hindistan-Yeni Zelanda serbest ticaret anlaşmasının 19 Ekim 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor

Hindistan hükümetinden bir yetkili yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda Parlamentosu'nun ticaret anlaşmasına yasal onay sağlayan düzenlemeyi kabul etmesinin ardından Hindistan-Yeni Zelanda serbest ticaret anlaşmasının (STA) Ekim 2026'da yürürlüğe girmesinin beklendiğini belirtti.
Hindistan Ticaret Bakanlığı Sekreteri Rajesh Agarwal tarafından yapılan açıklamaya göre Hindistan, STA'nın Ekim ayının ikinci yarısında yürürlüğe girmesini beklerken, iki ülkenin gerekli uygulama prosedürlerini tamamlamış olacağı 19 Ekim yürürlük tarihi olarak öne çıkıyor.
İki ülke tarafından Nisan ayında imzalanan Hindistan-Yeni Zelanda STA'sı, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Hindistan'ın Yeni Zelanda'ya gerçekleştirdiği ihracatın tamamına gümrük vergisiz erişim sağlıyor.
Anlaşma kapsamındaki Yeni Zelanda ihracatının yarısından fazlası uygulamanın ilk gününden itibaren gümrük vergisinden muaf olacak. Anlaşmanın tam olarak uygulanmaya başlamasıyla Yeni Zelanda'nın Hindistan'a ihracatının %95'ine uygulanan gümrük vergileri ise kaldırılacak veya önemli ölçüde düşürülecek.