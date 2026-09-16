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Hindistan-Yeni Zelanda serbest ticaret anlaşmasının 19 Ekim 2026'da yürürlüğe girmesi bekleniyor

Çarşamba, 16 Eylül 2026 11:05:24 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan hükümetinden bir yetkili yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda Parlamentosu'nun ticaret anlaşmasına yasal onay sağlayan düzenlemeyi kabul etmesinin ardından Hindistan-Yeni Zelanda serbest ticaret anlaşmasının (STA) Ekim 2026'da yürürlüğe girmesinin beklendiğini belirtti.

Hindistan Ticaret Bakanlığı Sekreteri Rajesh Agarwal tarafından yapılan açıklamaya göre Hindistan, STA'nın Ekim ayının ikinci yarısında yürürlüğe girmesini beklerken, iki ülkenin gerekli uygulama prosedürlerini tamamlamış olacağı 19 Ekim yürürlük tarihi olarak öne çıkıyor.

İki ülke tarafından Nisan ayında imzalanan Hindistan-Yeni Zelanda STA'sı, anlaşmanın yürürlüğe girmesiyle Hindistan'ın Yeni Zelanda'ya gerçekleştirdiği ihracatın tamamına gümrük vergisiz erişim sağlıyor.

Anlaşma kapsamındaki Yeni Zelanda ihracatının yarısından fazlası uygulamanın ilk gününden itibaren gümrük vergisinden muaf olacak. Anlaşmanın tam olarak uygulanmaya başlamasıyla Yeni Zelanda'nın Hindistan'a ihracatının %95'ine uygulanan gümrük vergileri ise kaldırılacak veya önemli ölçüde düşürülecek.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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