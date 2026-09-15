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Hindistan STA kapsamında AB'ye daha fazla çelik ihraç edebilecek ancak SKDM yükü devam ediyor

Salı, 15 Eylül 2026 11:42:57 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan hükümetinden bir yetkili, serbest ticaret anlaşmasının (STA) hukuki metnine atıfta bulunarak Hindistan'ın STA kapsamında Avrupa Birliği'ne yılda 1,64 milyon mt'a kadar çelik ihraç edebileceğini ancak ihracatçıların Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamındaki karbon maliyetlerini karşılamaya devam edeceğini açıkladı.

Yetkili, söz konusu tercihli kotanın tüm çelik ithalatına uygulanan AB'nin SKDM düzenlemesine karşı Hindistan çıkışlı çeliğe herhangi bir muafiyet sağlamadığını belirtti. Bir tahmine göre SKDM'nin tam olarak uygulanmaya başlamasının ardından söz konusu maliyet sevkiyat değerinin ortalama yaklaşık %35'ine ulaşabilir.

STA kapsamında Hindistan, Dünya Ticaret Örgütü kapsamında mevcut 946.616 mt'luk kotasına ek olarak 694.853 mt'luk tercihli kota elde edecek. Yetkili, iki kotanın toplamının Hindistan'ın 2025 yılında AB'ye gerçekleştirdiği 2,4 milyon mt'luk çelik ihracatının yaklaşık %68,4'üne karşılık geldiğini belirtti.

Kota miktarının üzerindeki sevkiyatlara AB'nin %50 oranındaki gümrük vergisi uygulanacak.

Ek kota, yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi beklenen Hindistan-AB serbest ticaret anlaşmasının uygulamaya alınmasının ardından kullanıma açılacak ve ürün kapsamı, menşe kuralları ve kota mevcudiyetine tabi olacak.

Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 
AjoyDas
Ajoy Das
Editör

Kalküta Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olduktan sonra, önde gelen basılı yayın kuruluşlarında muhabirlik ve editörlük yaparak sektörde 30 yıllık köklü bir deneyim edindim. Bu süre zarfında başta demir-çelik olmak üzere enerji (fosil ve yenilenebilir), kimya, petrokimya ve madencilik (kömür, boksit, demir cevheri ve bakır) gibi temel üretim sanayilerini yakından takip ettim. Şu anda SteelOrbis bünyesinde Hindistan çelik sektörü muhabiri olarak görev yapmaktayım, Hindistan pazarındaki fiyatlama ve ticaret trendlerini, kapasite yatırımları ile kullanım oranlarını, kurumsal gelişmeleri, devlet politikalarını ve sektörel gelişmeleri değer zincirinin her aşamasında takip ederek aktarıyorum.

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