Hindistan STA kapsamında AB'ye daha fazla çelik ihraç edebilecek ancak SKDM yükü devam ediyor

Hindistan hükümetinden bir yetkili, serbest ticaret anlaşmasının (STA) hukuki metnine atıfta bulunarak Hindistan'ın STA kapsamında Avrupa Birliği'ne yılda 1,64 milyon mt'a kadar çelik ihraç edebileceğini ancak ihracatçıların Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamındaki karbon maliyetlerini karşılamaya devam edeceğini açıkladı.

Yetkili, söz konusu tercihli kotanın tüm çelik ithalatına uygulanan AB'nin SKDM düzenlemesine karşı Hindistan çıkışlı çeliğe herhangi bir muafiyet sağlamadığını belirtti. Bir tahmine göre SKDM'nin tam olarak uygulanmaya başlamasının ardından söz konusu maliyet sevkiyat değerinin ortalama yaklaşık %35'ine ulaşabilir.

STA kapsamında Hindistan, Dünya Ticaret Örgütü kapsamında mevcut 946.616 mt'luk kotasına ek olarak 694.853 mt'luk tercihli kota elde edecek. Yetkili, iki kotanın toplamının Hindistan'ın 2025 yılında AB'ye gerçekleştirdiği 2,4 milyon mt'luk çelik ihracatının yaklaşık %68,4'üne karşılık geldiğini belirtti.

Kota miktarının üzerindeki sevkiyatlara AB'nin %50 oranındaki gümrük vergisi uygulanacak.

Ek kota, yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi beklenen Hindistan-AB serbest ticaret anlaşmasının uygulamaya alınmasının ardından kullanıma açılacak ve ürün kapsamı, menşe kuralları ve kota mevcudiyetine tabi olacak.