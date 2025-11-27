Hint SSTL, Chhattisgarh’daki çelik tesisi projesi için çevresel onay aldı

Hindistan merkezli Sambhv Steel Tubes Limited (SSTL), Chhattisgarh eyaletinde hayata geçirmeyi planladığı çelik tesisi projesi için çevresel onayı aldığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre tesiste yıllık 700.000 mt doğrudan indirgeme yöntemiyle sünger demir, 1,2 milyon mt pelet, 1,05 milyon mt kütük ve 10.000 mt çelik boru üretim kapasitelerinin kurulması planlanıyor.

Proje ayrıca galvanizli sac üretimi, ferroalyaj, kömür hazırlama tesisi, oksijen tesisi ve 85 MW kapasiteli enerji üretim tesisi gibi yardımcı birimlerin de inşasını içeriyor. Tesisin devreye girmesiyle bölgedeki çelik arzına önemli katkı sağlanacağı ve katma değerli üretim kapasitesinin güçleneceği ifade edildi.