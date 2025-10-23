 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Hint...

Hint SMEL Batı Bengal’de yeni soğuk haddehanesini devreye aldı

Perşembe, 23 Ekim 2025 10:02:42 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan’da faaliyet gösteren entegre çelik üreticisi Shyam Metalics and Energy Limited (SMEL), 682 milyon $ değerindeki genişleme projesinin önemli bir adımı olarak Batı Bengal’deki tesisinde yeni bir soğuk haddehane devreye aldığını açıkladı.

Yıllık 400.000 mt kapasiteye sahip yeni haddehane tesisi boyalı galvalum, boyalı sac ve rulo üretimi yapacak. Bu sayede SMEL, ürün çeşitliliğini artırarak katma değerli çelik segmentindeki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

SMEL Başkan Yardımcısı ve CEO’su Brij Bhushan Agarwal, “Soğuk haddeleme segmentine girişimiz, katma değerli ürün portföyümüzü genişleterek şirket gelirlerimizin yaklaşık %8-10’unu oluşturacak,” dedi.

Hindistan’ın doğusunda çelik arzını güçlendirecek stratejik genişleme

Yeni haddehane Hindistan’ın doğusunda stratejik bir konuma sahip ve hem lojistik avantajıyla hem de bölgedeki sınırlı boyalı sac üretimine destek olma potansiyeliyle dikkat çekiyor. Tesisin konut, depo ve endüstriyel yapı sektörlerinde artan yüksek kalite çelik talebine karşılık vereceği belirtiliyor.

Soğuk haddehanenin devreye alınması, SMEL’in kısa süre önce trafik güvenliği için kullanılan çelik bariyerlerin üretimine başlamasının hemen ardından gerçekleşti. Şirket, yılda 24.000 mt çelik bariyer üretmeyi ve mevcut mali yılın sonuna kadar yerel pazardan %8-10 pay almayı hedefliyor.


Etiketler: Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan çıkışlı kütük fiyatları gevşese de bağlantı duyulmadı

23 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan çıkışlı galvanizli sac fiyatları durgun piyasa ve güçlü rekabet nedeniyle yatay

23 Eki | Yassı Ürünler ve Slab

Hindistan Çelik Bakanlığı çelik ithalatını azaltmayı ele almak için açık oturum düzenleyecek

23 Eki | Çelik Haberler

Hindistan’da ithal hurda fiyatları yatay seyrederken piyasa durgun, çelik talebi zayıf

22 Eki | Hurda ve Hammadde

RBI: Hindistan’a yönelik çelik ithalatındaki artış yerli üreticilerin pazar payı ve fiyatlarını olumsuz etkiliyor

22 Eki | Çelik Haberler

Hint NMDC demir cevheri ve parça cevher fiyatlarını düşürdü

22 Eki | Çelik Haberler

Hindistan’ın ana sanayi sektörleri 2025 yılının Eylül ayında %3 büyüme kaydetti

22 Eki | Çelik Haberler

Hindistan’da inşaat demiri tedarikçileri fiyat düşürürken, alıcılar tatil nedeniyle piyasadan çekiliyor

21 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük

Hindistan Çelik Bakanlığı düşük kapasiteyle çalışan peletleme tesisleri için destek talep etti

21 Eki | Çelik Haberler

Hindistan iç piyasasında filmaşin fiyatları - 43. Hafta, 2025

21 Eki | Uzun Ürünler ve Kütük





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis