Hint SMEL Batı Bengal’de yeni soğuk haddehanesini devreye aldı

Hindistan’da faaliyet gösteren entegre çelik üreticisi Shyam Metalics and Energy Limited (SMEL), 682 milyon $ değerindeki genişleme projesinin önemli bir adımı olarak Batı Bengal’deki tesisinde yeni bir soğuk haddehane devreye aldığını açıkladı.

Yıllık 400.000 mt kapasiteye sahip yeni haddehane tesisi boyalı galvalum, boyalı sac ve rulo üretimi yapacak. Bu sayede SMEL, ürün çeşitliliğini artırarak katma değerli çelik segmentindeki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor.

SMEL Başkan Yardımcısı ve CEO’su Brij Bhushan Agarwal, “Soğuk haddeleme segmentine girişimiz, katma değerli ürün portföyümüzü genişleterek şirket gelirlerimizin yaklaşık %8-10’unu oluşturacak,” dedi.

Hindistan’ın doğusunda çelik arzını güçlendirecek stratejik genişleme

Yeni haddehane Hindistan’ın doğusunda stratejik bir konuma sahip ve hem lojistik avantajıyla hem de bölgedeki sınırlı boyalı sac üretimine destek olma potansiyeliyle dikkat çekiyor. Tesisin konut, depo ve endüstriyel yapı sektörlerinde artan yüksek kalite çelik talebine karşılık vereceği belirtiliyor.

Soğuk haddehanenin devreye alınması, SMEL’in kısa süre önce trafik güvenliği için kullanılan çelik bariyerlerin üretimine başlamasının hemen ardından gerçekleşti. Şirket, yılda 24.000 mt çelik bariyer üretmeyi ve mevcut mali yılın sonuna kadar yerel pazardan %8-10 pay almayı hedefliyor.