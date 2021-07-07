Hint sıcak sac tedarikçileri üçüncü çeyrek kotalarını ilk günden doldurdu

Çarşamba, 07 Temmuz 2021 15:01:07 (GMT+3) | Brescia

Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan verilere göre, Hindistan, Temmuz-Eylül çeyreğine yönelik sıcak sac sevkiyat kotasının tamamını ilk günden doldurdu.

Piyasa kaynakları, Hint tedarikçilere 169.717 mt ihracat tonajı tahsis edildiğini ve 330.000 mt’dan fazla ihracat tonajının ise geçen haftanın sonundan beri tahsis edilmeyi beklediğini belirtti.

Söz konusu durum, piyasa oyuncuları tarafından beklenmesine ve son haftalarda fiyatlarını düşürmeye istekli olan Hint üreticiler tarafından dikkate alınmasına rağmen büyük tonajların %25 vergiye tabi tutulacağı anlamına geliyor. Ayrıca, pek çok tonajın 900€/mt CFR İtalya seviyesinin altına satıldığı öğrenildi. Ocak ayında, Türkiye’ye yalnızca AB koruma önlemleri değil, antidamping vergisi getirilmesi gibi çok fazla rekabetçi ithalat seçeneğinin kalmaması ve AB iç piyasasındaki arzda görülen daralma nedeniyle, Hindistan çıkışlı sıcak sac ithalatında artış görüldü. SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, AB’nin Hindistan’dan ithal sıcak saca antidamping soruşturması başlatmaya hazırlandığına yönelik iddialar öne sürülmüştü. Bu nedenle, AB’li alıcılar, yakın zaman önce yeni alım yapmayı durdurdu. Piyasa kaynaklarına göre, söz konusu soruşturmanın başlatılması halinde, Hindistan, daha fazla ihracat tonajını Türkiye’ye kaydırarak yerel üreticiler ve BDT merkezli tedarikçiler arasındaki rekabet ortamını kızıştırabilir.

EUROFER’in yayımladığı verilere göre, AB’nin Hindistan çıkışlı sıcak şerit ithalatı bu yılın Ocak-Nisan döneminde, 2020 yılının aynı döneminde kaydedilen 565.550 mt’a ve 2019 yılının aynı döneminde kaydedilen 860.242 mt’a kıyasla 1.093.572 mt seviyesinde yer aldı.

AB çelik mamul ihracat kotasına SteelOrbis AB Kota Takip sayfasından ulaşabilirsiniz.