Hindistan altı ülkeden ithal alaşımlı ve alaşımsız sıcak saca uygulanan antidamping vergisinin devamını önerdi

Cuma, 17 Eylül 2021 11:40:29 (GMT+3) | Kalküta

Hindistan Ticaret Çözümleri Genel Müdürlüğü (DGTR), Çin, Japonya, Güney Kore, Rusya, Brezilya ve Endonezya’dan ithal tüm genişlikteki ve kalınlıktaki alaşımlı ile alaşımsız sıcak saca uygulanan antidamping vergisinin devam edilmesi önerisinde bulundu.

Söz konusu ithal ürünlere yönelik antidamping vergisi, ilk olarak 2017 yılında getirilmiş ve 29 Haziran 2021 tarihi itibarıyla, 15 Kasım 2021 tarihine kadar geçici bir süreliğine uzatılmıştı. DGTR, başlattığı dönem sonu incelemesinin sonucunda verginin devam ettirilmesine karar verildiğini belirtti.

Antidamping vergisi, Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımlayacağı resmi bildiri tarihinden itibaren beş yıl süresince uygulanacak.

JSW Limited ve ArcelorMittal Nippon Steel Limited (AMNS) gibi yerli üreticiler adına Hindistan Çelik Birliği’nin gönderdiği dilekçenin ardından DGTR, antidamping vergisinin kaldırılmasının, dampingin tekrarına yol açacağını belirledi.

Yeni antidamping vergisinin, Güney Kore’den ve Japonya’dan ithal sıcak sac için 478-561$/mt, Çin, Rusya, Endonezya ve Brezilya’dan ithal sıcak için ise 489$/mt seviyelerinde yer alması önerildi.